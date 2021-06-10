На этнофестивале Karakuz Almet Fest выступят Нурминский и Мот

С 8 по 11 июля на десяти площадках города Альметьевска состоится масштабный фестиваль Karakuz Almet Fest. Жители и гости города смогут увидеть выступления звезд российского шоу-бизнеса Мота, Нурминского, Валерия Сюткина, Олега Митяева, Теоны Контридзе, группы «Аигел».

Также гости фестиваля услышат оркестровые версии легендарных песен группы «Кино» в исполнении оркестра «Симфоническое кино», авторские песни от барда Александра Городницкого, увидят выступления уличных музыкантов, в том числе артиста цирка дю Солей Андрея Кислицина.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, научные экспозиции и лекции, фестиваль современной хореографии «Воздух», фестиваль татарской музыки, поэтический слэм, ярмарка «Урам-тайм», джазовый фестиваль, выставки «Между Европой и Азией» и «Созвездие ремесел», интеллектуальная тематическая викторина «Арт-квиз» — «Искусство и ремесло» и многое другое.

В основе фестиваля Karakuz Almet Fest лежат многовековые традиции проведения ярмарок и уличных выступлений. На ярмарках и городских гуляньях издавна не только велась торговля, но и происходил культурный обмен между разными народами. Организаторы фестиваля намерены продолжать традиции проведения ярмарок и больших гуляний как способ объединения людей.

С подробным расписанием фестиваля можно ознакомиться в официальном паблике в социальной сети «ВКонтакте».