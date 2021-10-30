На этапе Кубка мира FINA состоялся «особенный» заплыв

Фото предоставлено Центром развития FINA

В рамках этапа Кубка мира FINA по плаванию, который проходит в эти дни в Казани, состоялся «Специальный заплыв» на дистанцию 50 метров вольным стилем для детей с различным уровнем здоровья.

Он прошел под эгидой центра развития FINA, партийного проекта «Спорт без границ» с участием ведущих спортсменов разных стран, которые вместе со спортсменами Республиканской спортивной адаптивной школы вышли на старт в основном соревновательном бассейне. Среди почетных гостей был директор FINA Брента Новицки.

«Такой заплыв проводится не впервые: мы уже проводили его в 2019 году на чемпионате России по плаванию и в рамках партийного проекта „Спорт без границ“», — подчеркнула депутат Госдумы VII созыва, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

Фото предоставлено Центром развития FINA

По ее мнению, спорт — это не только социальный лифт. Это идея, которая сегодня объединяет людей с разным уровнем здоровья, детей, профессиональных спортсменов и любителей. Организаторов мирового спортивного движения и тренеров.

«Жизнь — очень хрупкая вещь, поэтому мы должны сделать все, чтобы в нашей жизни было место для каждого человека вне зависимости от его уровня здоровья, национальности и других принадлежностей», — считает Ольга Павлова.

Она отметила, что в этом направлении самую большую роль сыграет Спецолимпиада, которую Татарстан будет принимать в 2023 году. «Казань должна стать инклюзивной столицей мира. Все предпосылки к этому есть, и мы вновь доказываем это сегодняшними соревнованиями», — заявила Ольга Павлова