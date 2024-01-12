На Ершова в Казани образовалась пробка из-за сломанного светофора

Фото: © «Татар-информ»

На перекрестке улиц Абжалилова – Ершова не работает светофор, в связи с чем образовалась двухкилометровая пробка. Об этом «Татар-информу» сообщают очевидцы.

Кроме того, указывается, что на данном участке дороги произошло ДТП – троллейбус столкнулся с легковушкой.

Фото: © «Татар-информ»

Водителям следует быть предельно внимательными на дорогах и заранее выбирать пути объезда.