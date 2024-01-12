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На Ершова в Казани легковушка не уступила дорогу и сбила школьницу
ДТП произошло сегодня в районе восьми утра напротив дома №35А по улице Ершова.
По предварительным данным городской Госавтоинспекции, 49 летняя женщина-водитель «Лада Веста» на регулируемом пешеходном переходе не уступила дорогу и сбила девочку примерно двенадцати лет.
После наезда школьница убежала с места происшествия. Автоинспекторами возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования.
В ведомстве призывают всех участников дорожного движения соблюдать осторожность при движении в сложных погодных условиях: избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и интервал между транспортными средствами и, главное, выбирать скорость движения, соответствующую конкретным дорожным условиям.
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