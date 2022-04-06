На Элеваторной Горе в Набережных Челнах на стройке загорелся рубероид и утеплитель

Сообщение о том, что на стройке в поселке Элеваторная Гора в Челнах загорелся рубероид и утеплитель на открытой территории, поступило по номеру вызова пожарной охраны 101.

Фото: очевидцы

Возгорание удалось потушить до прибытия пожарных. В результате случившегося никто не пострадал, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Видео с огромном столбом черного дыма со стороны Элеваторной Горы появилось в социальных сетях.