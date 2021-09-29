На Элеваторной горе в Набережных Челнах на месте заброшенной школы высадят деревья

Бизнесмен из Набережных Челнов Сергей Рачков рассказал, что здание школы в поселке Элеваторная Гора, участок с которым он приобрел недавно на аукционе у исполкома города, будет «убрано», а на ее месте появятся новые деревья. Об этом пишут «Челнинские известия».

По словам Рачкова, здание школы находится в аварийном состоянии, восстановить его невозможно. Территория, на которой находится здание образовательного учреждения, примыкает к дому, где живет предприниматель. «И мне бы не хотелось, чтобы там какая-то пивнушка появилась или что-то еще деструктивное. У нас улица тихая, спокойная», — отметил он.

Школа была открыта в 1955 году, с тех пор здесь ни разу не было капитального ремонта. В последний, 2018–2019 учебный год здесь обучались 11 детей, потом образовательное учреждение закрыли. При этом в поселок переезжают молодые семьи — на сегодняшний день здесь живут 170 детей школьного и 35 дошкольного возраста.

Учеников возят на специальном автобусе до городских школ №44 и №7. Но дети, которые учатся в других образовательных учреждениях, должны самостоятельно добираться до места учебы. Например, это касается примерно 15 учащихся гимназии №2.