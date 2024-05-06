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На элеваторах Татарстана имеются запасы 1,3 млн тонн зерна прошлых лет
На элеваторах Татарстана хранится 1,3 млн тонн зерна, собранного в прошлые годы. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.
«В прошлом году на элеваторах имелось 1,1 млн тонн зерна», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия.
По словам Зяббарова, себестоимость произведенного зерна в среднем составляет около 11 рублей за кг.
Средняя цена реализации без учета НДС на пшеницу третьего класса достигает 10,5 тыс. рублей за тонну, пшеницу четвертого класса — 8,5 тыс. рублей, фуражную пшеницу — 6,8 тыс. рублей, ячмень — 7 тыс. рублей, рожь — 6,1 тыс. рублей.
Министр подчеркнул, что для поддержки сельхозпроизводителей в этом году на реализованное зерно из федерального бюджета хозяйствам направлено 388,5 млн рублей. «Поддержка получается — около 2 тыс. рублей за тонну», — отметил он.
Глава Минсельхозпрода уточнил, в прошлом году на эти цели было выделено 982 млн рублей.
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