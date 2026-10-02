На Электронную доску почёта РТ занесены имена ветеранов предприятий Татарстана

В казанском санатории «Ливадия» в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню пожилого человека, состоялось чествование ветеранов предприятий республики, чьи имена занесены на Электронную доску почета РТ. Среди награжденных – работники, чей общий трудовой стаж превышает сорок лет.

Один из них – наладчик автоматики завода «Элекон» Рустем Ахмеев. На предприятие он пришел в 1984 году после окончания радиотехнического техникума, начинал мастером, а затем перешел на наладчика. Сегодня, уже находясь на пенсии, он продолжает работать по специальности.

«Общий трудовой стаж у меня больше сорока лет. Работа нравится», – рассказал он «Татар-информу». По его словам, для настройки автоматов требуются внимательность и хорошая реакция.

На заводе трудятся и родственники Рустема Ахмеева: его супруга и сын родного брата. Дочь ветерана пошла по другому пути – работает в школе, ведет группу продленного дня.

Еще один участник торжества – слесарь-ремонтник казанского авиационного завода Вячеслав Герасимов. Его трудовой стаж составляет 45 лет. Начинал он испытателем баллонов, затем был начальником кислородной станции, а сейчас работает слесарем-ремонтником. Образование – авиационный техникум.

«Чтобы качественно было сделано – это главное. Внимательность, знание технологии», – поделился он качествами, необходимыми в его профессии.

На предприятии работает и его супруга Елена Аркадьевна – машинистом компрессорных установок. У ветерана две дочери, которые не связали свою жизнь с заводом.

Вячеслав Степанович имеет звание заслуженного машиностроителя Республики Татарстан, а также грамоты и медали, врученные Первым Президентом Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым.

В этом году указом Раиса Татарстана учреждена Электронная доска почета Республики Татарстан – современный формат признания, где сохраняются имена и портреты лучших тружеников.