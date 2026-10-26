На Электронную доску почета РТ занесены 28 библиотекарей

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Сегодня, 26 октября отмечается Международный день школьных библиотек. К данному моменту на Электронную доску почета Республики Татарстан занесены 28 библиотекарей из городов и районов региона, сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Работа татарстанских школьных библиотекарей получили высокую оценку на федеральном уровне. В прошлом, 2025 году на Всероссийский конкурс «Самая читающая школа России» и Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России», организованные Российским обществом «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ в рамках национального проекта «Молодежь и дети», из Татарстана поступило 98 заявок. По этому показателю республика вошла в тройку лидеров Приволжского федерального округа.

В финал конкурса «Самая читающая школа России» вышли четыре образовательных учреждения региона. Призером в номинации «Практика по вовлечению в чтение учащихся 5–9-х классов» стала Верхнеуслонская средняя общеобразовательная школа.

В конкурсе «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» от Татарстана участвовали 44 педагога, из которых 17 пробились в финал – это лучший результат среди всех субъектов Федерации.

В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» по всей Республике Татарстан проходит переоснащение библиотек по модельному стандарту. Учреждения пополняются новыми книгами, подключаются к высокоскоростному интернету, обновляется техническое оборудование, появляется доступ к электронным ресурсам и возможность повышения квалификации сотрудников, добавили в профильном ведомстве.

Учредил Электронную доску почета Татарстана своим указом от 1 мая этого года Раис РТ Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

На платформе размещены более 15 тыс. работников. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте. «Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал позднее руководитель республики.