На Эльбрусе приостановят работу канатных дорог на один день

Курорт «Эльбрус» сообщил о приостановке работы канатных дорог на один день в связи с проведением регламентных работ. Новость об этом опубликована на сайте курорта.

Уточняется, что 17 ноября канатные дороги и горнолыжные трассы будут закрыты для технического обслуживания. В администрации курорта отметили, что такие временные неудобства необходимы для обеспечения постоянной безопасности отдыхающих.

Кроме того, на курорте планируется еще один день регламентного обслуживания до конца 2025 года – 15 декабря.