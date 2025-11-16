news_header_top
Общество 16 ноября 2025 12:56

На Эльбрусе приостановят работу канатных дорог на один день

Курорт «Эльбрус» сообщил о приостановке работы канатных дорог на один день в связи с проведением регламентных работ. Новость об этом опубликована на сайте курорта.

Уточняется, что 17 ноября канатные дороги и горнолыжные трассы будут закрыты для технического обслуживания. В администрации курорта отметили, что такие временные неудобства необходимы для обеспечения постоянной безопасности отдыхающих.

Кроме того, на курорте планируется еще один день регламентного обслуживания до конца 2025 года – 15 декабря.

#эльбрус #Курорт #канатная дорога
