На экскурсии в парке «Савиновский» казанцев научат различать птиц по голосу и окраске

В субботу, 17 июня, команда Стратегии развития Казанки организует орнитологическую экскурсию для всех желающих в будущем парке «Савиновский» (роща по улице Гаврилова). Об этом «Татар-информу» сообщили в Институте развития городов Татарстана.

Во время экскурсии орнитолог Артур Дегтярев научит различать птиц по голосу и окраске в полевых условиях. Участники пройдут по наиболее привлекательным для пернатых обитателей аллеям парка и встретят птиц, которые обитают здесь. Это большая поганка, кряква, перевозчик, озёрная чайка, речная крачка, белая трясогузка, дрозд-рябинник и многие другие.

«Савиновский» — будущий парк Стратегии развития Казанки — живописное место обитания птиц, среди которых есть включенные в Красную книгу Республики Татарстан и Красную книгу Российской Федерации. Задача будущего парка — сохранить уникальную экосистему Казанки: ее редкие овражины и ярусное озеленение, служащее буферной зоной между природой и городом.

Место встречи — шлагбаум на пересечении улиц Гаврилова и Чуйкова (ориентир — Гаврилова, 23а) в 9.00. Регистрация на мероприятие не нужна, необходимо одеться по погоде и при возможности захватить с собой бинокль для увлекательного наблюдения за птицами, добавляют организаторы.

Стратегия развития прибрежных территорий реки Казанки была разработана по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова, курирует ее Институт развития городов Республики Татарстан.

Целью стратегии является создание крупнейшей в России экосистемы из 12 прибрежных парков. Первым реализованным парком стратегии стал экстрим-парк «УРАМ», который открылся летом 2020 года. 30 августа 2021 года были открыты два новых участка набережной Казанки, а в 2023 году прошла первая очередь благоустройства на территории Большого Голубого озера.