На экскурсии «Адреса души. Тукай» представят любимые блюда поэта

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Участники культурно-экскурсионного маршрута «Адреса души. Тукай» смогут отведать любимые блюда Габдуллы Тукая. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов.

«Мы определили, какие блюда из национальной кухни можно предложить. Известно, что Габдулла Тукай любил утиный суп, плов, пельмени, кабартму, кашу из полбы, картофельное пюре. Конечно, мы постараемся включить в меню как можно больше этих блюд. Цены тоже должны быть доступными для туристов», – рассказал он.

Любимые блюда Тукая удалось выяснить благодаря проведению исследования. «При создании этой экскурсии велась и исследовательская работа. Этим занимался музей Тукая. Мы также консультировались с «Татарской усадьбой», – рассказал и. о. генерального директора Национального музея Татарстана Айрат Файзрахманов.

Участники экскурсии в «Татарской усадьбе», помимо любимых блюд Габдуллы Тукая, смогут ознакомиться с различными изданиями, связанными с классиком. «У нас есть библиотека Габдуллы Тукая, где хранятся книги, посвященные нашему великому поэту. В рамках этого туристического маршрута мы предоставляем туристам и гостям возможность ознакомиться с этой литературой. Мы приехали вместе с оргкомитетом, определили удобные места для посадки туристов возле этой библиотеки», – пояснил Зуфар Гаязов.

