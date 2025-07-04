news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 4 июля 2025 11:22

На экс-сотрудника Казанского авиазавода возбудили дело за нарушение гостайны

Читайте нас в
Телеграм

Бывший сотрудник Казанского авиационного завода стал фигурантом уголовного дела за нарушение государственной тайны. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ по РТ.

По данным спецслужб, мужчина, несмотря на ограничение права на выезд из России в связи с допуском к сведениям, составляющим государственную тайну, выехал в Казахстан, тем самым нарушив режим секретности. Имя экс-сотрудника и должность не раскрываются.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований по защите государственной тайны». Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, отметили в пресс-службе ведомства.

#УФСБ РФ по РТ #Уголовное дело
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«После ампутации быстро умирают»: как разработки врачей из РТ спасают жизни диабетиков

«После ампутации быстро умирают»: как разработки врачей из РТ спасают жизни диабетиков

3 июля 2025
Миллион пользователей за неделю: кому и для чего нужен новый мессенджер MAX

Миллион пользователей за неделю: кому и для чего нужен новый мессенджер MAX

3 июля 2025