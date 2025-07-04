На экс-сотрудника Казанского авиазавода возбудили дело за нарушение гостайны

Бывший сотрудник Казанского авиационного завода стал фигурантом уголовного дела за нарушение государственной тайны. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ по РТ.

По данным спецслужб, мужчина, несмотря на ограничение права на выезд из России в связи с допуском к сведениям, составляющим государственную тайну, выехал в Казахстан, тем самым нарушив режим секретности. Имя экс-сотрудника и должность не раскрываются.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований по защите государственной тайны». Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, отметили в пресс-службе ведомства.