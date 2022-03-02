На экс-главу центра информтехнологий МВД по РТ возбудили еще одно дело

По версии следствия, в 2017-2020 годах бывший начальник центра информационных технологий МВД по РТ, будучи ответственным за организацию закупок систем радиосвязи для нужд министерства, незаконно создал привилегированные условия для участия в аукционах для фирм своего знакомого. С ним же потом и заключили госконтракты.

При этом из-за действий экс-полицейского исключилась возможность сэкономить выделенные бюджетные ассигнования – их использовали в полном объеме на сумму более 50 миллионов рублей.

Кроме того, в дальнейшем, по просьбе полицейского, его знакомый оплатил два банкета для сотрудников отдела информтехнологий стоимостью 175 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Причастность к преступлению задержанный полностью признал. Сейчас он находится под домашним арестом. В скором времени он предстанет перед судом.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что суд изберет меру пресечения главе центра информтехнологий МВД по РТ по делу о взятке.