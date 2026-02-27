На экраны России выходит фильм «Малыш» о событиях СВО

фото: АНО «Таврида.Арт»

В широкий прокат 26 февраля 2026 года вышла военная драма «Малыш» режиссёра Андрея Симонова, известного по фильму «20/22» — первой отечественной картине о специальной военной операции. Главную роль исполнил актёр Глеб Калюжный, который после съёмок отправился служить в ряды российской армии. Премьерный показ состоялся 25 февраля в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь», прокатчиком выступает кинокомпания «Каро Премьер».

Фото: АНО «Таврида.Арт»

Фильм создан при поддержке Фонда кино, Первого канала и контент-студии «Юг.Кино». Сюжет рассказывает о молодом человеке из Донецка, который добровольцем уходит на фронт, чтобы спасти мать из осаждённого Мариуполя. Герою предстоит пройти сложный путь и стать настоящим бойцом.

Прототипом персонажа стал один из самых молодых военнослужащих ДНР — Павел Черток с позывным «Малыш». В 18 лет он ушёл на фронт, участвовал в десятках штурмов и зачисток в составе мотострелкового батальона, был трижды ранен.

Глеб Калюжный рассказал, что Павел обладает невероятной силой духа, искренне любит семью и страну. Актер провёл с ним почти три месяца на съёмках, и это общение помогло глубже понять происходящие события. Калюжный отметил, что сразу после съёмок отправился на срочную службу, и команда полностью его поддержала.

С 2023 года Павел Черток участвовал в программе #СВОёКИНО в Академии творческих индустрий «Меганом», направленной на создание патриотического контента о СВО на основе личных историй. Его рассказ лёг в основу сценария, а сам Черток выступил соавтором и сыграл в фильме второстепенную роль.

Съёмки проходили в Донецке, Мариуполе и в Крыму, где в павильонах студии «Юг.Кино» снимали один из финальных эпизодов.

Фото: АНО «Таврида.Арт»

Автором и исполнителем одного из главных саундтреков стал артист лейбла «Таврида.АРТ» Сергей Нихаенко. Песня «Высота» автобиографична: в 2022 году музыкант из Луганской Народной Республики добровольцем ушел на фронт, а упоминаемая в песне «Высота» – реальное название позиций его подразделения.

АНО «Таврида.Арт» развивает арт-кластер «Таврида» – платформу возможностей для молодых деятелей культуры и искусства, объединяющую летние школы Академии «Меганом», фестиваль «Таврида.АРТ» и сеть арт-резиденций. Проекты кластера входят в федеральный проект «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети» и реализуются с 2015 года.