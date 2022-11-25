На экраны кинотеатров выходят «Ёлки 9» — премьера 1 декабря

1 декабря на экраны кинотеатров выйдет новая, 9-я часть знаменитых «Ёлок». На этот раз за считанные часы до Нового года столкнутся герои из Тюмени, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и деревни Глухарево: домохозяйка, блогершка, ролевик и девушка, ожидающая предложения руки и сердца. Всех их, таких, на первый взгляд, разных, вновь объединит ожидание новогоднего чуда и волшебства.

Увидеть премьеру казанцы смогут уже 27 ноября в 18.00 – в кинотеатре «Синема 5» (ТРК «Парк Хаус») состоится закрытый показ с участием актрисы Виктории Агалаковой.

Как рассказал один из авторов сценария Евгений Кулик, команду KULIK PRODUCTION зацепили герои из «Ёлок 8» – Федя и Люся.

«Федя – ролевик, который врет своей маме, чтобы она его из дома не выгнала и не отправила жить к дяде на Север, что он встречается с девушкой. И мы начали ее разрабатывать», – вспомнил он.

Поэтому после завершения восьмой части сразу же стартовали переговоры о съемах следующей, 9-й. Причем той же командой, что участвовала в работе над восьмым фильмом. Сценарий к новой части был готов уже в 2021 году.

«Мы не сомневались в своем решении, когда предложили ему сделать одну из новелл в «ЁЛКИ 8». А когда увидели результат, с большим удовольствием предложили этому действительно талантливому человеку заниматься «ЁЛКАМИ 9» уже целиком. И ни разу об этом не пожалели», – заметила продюсер Лала Рустамова, отметив действительно народный юмор в сценариях Евгений Кулика.

Создание фильма продюсеры доверили Кулику и его команде целиком и полностью.

«Наш принцип заключается в том, что мы сначала долго выбираем команду, которая займется тем или иным проектом, чтобы потом дать ей максимум свободы, – добавила Рустамова. – На этапе сценария Женя предлагал сразу несколько вариантов новелл, мы вместе выбрали те, которые всем нам понравились».

По ее словам, не возникло проблем и с подбором режиссеров для «Елки 9». Ими стали Александра Лупашко, снявшая предыдущие «Елки», а также Сергей Наумов, с которым Кулик совместно работал над сериалом «Два».

«Женя позвонил мне с предложением снова поработать на «ЁЛКАХ» и задал только один вопрос: какие из четырех новел я хотела бы выбрать, – вспоминает Александра Лупашко. – Я прочитала все четыре сюжета и остановилась на двух – под условными названиями «Деревня» и «Адвокат».

Примечательный факт: если в «ЁЛКАХ 8» Александра снимала новеллу с участием Евгения Кулика и Виктории Агалаковой, то продолжением истории этих героев в «ЁЛКАХ 9» уже занималась не она, а Сергей Наумов.

«Новеллы «Деревня» и «Адвокат» мне показались более масштабными, они требовали бОльших творческих усилий и ставили задачи, которые мне лично было интересно реализовать, – поясняет свой выбор Александра Лупашко. – Женя с пониманием к этому отнесся».

Кулик рассказал, что команда решила действительно обновить «Ёлки». Поэтому изменения коснулись и актерского состава.

«Именно тогда мы поняли, что в новых «ЁЛКАХ» не будет Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Это была моя идея, и продюсеры ее поддержали. Мы делаем истории объемные, а плоский ситком уходит в прошлое. Сейчас в России начинают преобладать драмеди и трагикомедии. Новогодние фильмы надо делать с объемными, драматическими сюжетами, требующими серьезной актерской игры. Ведь, как известно, любая хорошая комедия идет от драмы. Ургант и Светлаков все же не актеры, а шоумены», – объяснил свою идею он.

«Деревня»

Так, на роль старосты в новелле «Деревня» был приглашен Федор Добронравов, а героя, выдающего себя за кинозвезду, сыграл Михаил Орлов. Кулик объясняет, что оба персонажа подбирались исходя из юмора истории и сценария, чтобы зритель действительно мог поверить в развернувшийся фарс.

«В какой-то момент родилась идея: а что если в центр сюжета одной из новел поместить историю о жителях деревни, которые не знают, что такое дипфейк? То есть они впервые сталкиваются с этой технологией и думают, что реально по видеосвязи беседуют с некой известной личностью, которая обещает приехать к ним. О, это смешно! Это же по сути гоголевский «Ревизор», только прокачанный, этакий «Ревизор 2:0». Так и появилась новелла, которую мы условно назвали «Деревня» – в ней к жителям деревни Глухарёво якобы пообещала приехать одна голливудская звезда», – рассказал сценарист о сюжете.

«Все те колоритные персонажи, которых увидит зритель в эпизодах этой новеллы, – это артисты местных театров, – добавляет Александра Лупашко. – И это, на мой взгляд, добавляет образам деревенских жителей изюминки и достоверности. Так из небольших эпизодов получились яркие запоминающиеся роли».

«Блогерша»

По такому же принципу, признается команда, подбирался актерский состав других новелл. Так, Алексей Серебряков на этот раз предстанет в неожиданно комичном образе мужа начинающей блогерши (Елена Валюшкина) в одноименной новелле «Блогерша».

«Я запомнил Серебрякова по „Левиафану“, где его герой переживает серьезную драму. Когда я писал сценарий, подумал: как клево бы работал юмор, играй героя Алексей Серебряков! Такой брутальный мужик, а жена заставляет его заниматься фигней. А он и сделать-то ничего не может, потому что ее любит. Герой пыжится, может ругаться и накричать на жену, но если та обидится, ему её станет жалко, он ее обнимет, поцелует», — объяснил свой выбор Кулик.

Прототипом главной героини послужила реальная женщина-блогер Елена Колотилова из Челябинска, которая делится со своими подписчиками роликами о домочадцах.

«Скажу честно: тот факт, что моими партнерами будут Алексей Серебряков и Александр Баширов, определил мое решение присоединиться к актерскому составу фильма, – признается актриса. – История симпатичная: не пошлая, не грубая, абсолютно житейская. И Женю я очень люблю, мы с ним уже снимались вместе – он замечательный парень, добрый, с положительной энергетикой».

«Адвокат»

Получилось так, что исполнителей ролей в этой новелле пришлось искать дольше всего. Итак, девушка Катя работает в адвокатской конторе, вручает досудебные повестки. И тут она обнаруживает, что на одной из этих повесток значится… имя ее парня Виталика.

«Мы уже отсняли „Деревню“, начинали снимать новеллу „Блогерша“, а актеры на роли в этой новелле все еще не были найдены, — вспоминает Евгений Кулик. — Все, кого пробовали, делали не смешно, все не то, абсолютно мимо. У нашего режиссера Саши Лупашко уже руки опускались. Мы ее успокаивали: „Не переживай, вот придут ребята, которые просто возьмут и сделают“. И эти ребята пришли — Саша Розанова и Влад Прохоров. И действительно сделали все с первого раза. Едва они вышли из комнаты, мы от счастья начали танцевать — есть Катя и Виталик!»

Как рассказала Александра Лупашко, исполнителей главных ролей они нашли лишь в последний день кастинга. Они пришли самыми последними, да еще и парой. «Невероятное стечение обстоятельств!» – восклицает она.

А когда к этой компании присоединился Ян Цапник, сыгравший начальника Кати, пазл истории сложился.

«Федя и Люся»

Евгений Кулик рассказывает, что команда долгое время не могла придумать, как гармонично продолжить историю уже знакомых зрителям героев.

«Единственным логичным вариантом мы сочли такой: надо познакомить Люсю (Виктория Агалакова) с друзьями Феди (Кулик). И образ моего героя мы чуть-чуть проапгрейдили: это тот же Федя, только который год повстречался с Люсей и стал посерьезнее. С этой новеллой было проще, чем с историями, придуманных с нуля. Сложно быть объективным, но другие новеллы мне нравятся больше», – признается он, заметив, что у зрителей реакция была противоположной – для них история стала самой классной и запоминающейся.

«Я согласилась сняться в новой части «ЁЛОК» потому, что Женя написал действительно классный сценарий, — признается Виктория Агалакова. — Его личность настолько обширна, он прекрасно видит и чувствует жизнь и её сюжеты. Как говорят в актёрской среде, „органичен, как собака“. Работать было очень комфортно, не секрет, что это зависит от творцов и тех, кто управляет съёмочным процессом — от режиссёра, от операторской группы».

Актриса полагает, что история Феди Люси вдохновлять зрителей раскрывать в себе любовь и дарить её своим близким. «Заработать деньги несложно, а сделать так, чтобы люди рядом с вами почувствовали себя счастливыми, — вот что самое трудное», — уверена она.

Съемки новелл проходили в марте в Ленинградской области, недалеко от Карелии (натурный блок), а также в Москве и в Подмосковье. Лала Рустамова подчеркивает, что команде было важно «поймать» зиму, настоящий снег.

«Мы хотели успеть снять зиму, и нам повезло: снег лежал, — подхватывает тему Александра Лупашко. — Мы приехали на подготовку за неделю до начала съёмок. И тут снег на наших глазах начал с каждым днем таять, к моменту съёмок его практически не осталось. Тогда было принято решение доставлять снег с соседних полей. Его завозили огромными фурами в громадном количестве, и каждая смена начиналась с того, что с приехавших машин раскидывался снег. Это было сложное техническое действо, но мы его осилили».

В одной из сцен за камеру пришлось вставать лично Евгению Кулику. Причём, одним из действующих лиц в этой сцене был... живой медведь.

«Наш режиссер Саша Лупашко с оператором уехала в поле снимать Добронравова — проезды на снегоходе, — вспоминает Кулик. — Параллельно надо было снимать сцену с Мишей Орловым и медведем, но вызванный из Москвы еще один оператор не успевал добраться. Поэтому пришлось нам с Димой Балуевым встать за камеру. И вот мы до пяти утра снимали эту сцену с медведем. Мише Орлову надо было уезжать в четыре утра, он работал до последнего — собирался на поезд впопыхах. Но чуть-чуть не успели, пришлось дублера в Мишину одежду переодевать, чтобы успеть доснять пару моментов».

Съемки новогоднего фильма трудно представить себе без чудес. Так было и в этом случае.

«Итак: деревня, по кругу — лес, глядя на который понимаешь: дух леса живет именно там, — вспоминает продюсер Александр Наумов. — У нас есть очень ограниченное время на сьёмку сцены, она кровь из носу должна закончиться в три часа ночи. И тут за час до конца смены вырубает генератор! Мрак опускается на площадку, всё во тьме. И никто не может понять, что с генератором. А время тикает. И катастрофа близка. Ну что делать? Я позвал Женю Кулика, Сашу Лупашко, Диму Балуева и предложил всем вместе... попросить духа леса о помощи. Никто не задал ни одного вопроса, как будто это обычная процедура. Мы взялись за руки и сказали: „Дух леса, помоги!“ И так три раза. И он помог. Ну как не верить в чудеса после этого?! Видимо, духу леса понравился фильм, который мы снимаем. Вот он и дал зелёный свет. Надеюсь, мы его не разочаруем в итоге».

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Лала Рустамова, продюсер:

«У «ЁЛОК» уже есть своя ДНК и миссия, которую мы считаем очень важной: в канун новогодних праздников дать возможность всем жителям нашей большой страны почувствовать единение, поверить в чудеса, во что-то доброе. Новый год – это праздник, который отмечают с семьями и друзьями, с близкими и дорогими людьми. И мы очень надеемся, что зрители придут на «ЁЛКИ 9» в кинотеатре в компании своих близких. Ждем всех в хорошем новогоднем расположении духа. А если вдруг такого расположения духа ещё у вас нет, у вас есть весь декабрь, чтобы прийти на «ЁЛКИ 9» и им зарядиться.

«ЁЛКИ 9» – это самая искренняя часть кинофраншизы. Для Жени было очень важно сделать именно народное кино, и он подошел к этому честно, используя весь свой опыт и знания. Все мы очень искренне делали свою работу, потому что были увлечены сценарием.

У нас получилась настоящая комедия, смешная и действительно поднимающая настроение. Мы надеемся, что зрители будут искренне смеяться и останутся довольны увиденным.

И еще один приятный бонус: мы значительно сократили количество продакт плэйсмента, его в фильме «ЁЛКИ 9» практически нет».

Александра Лупашко, режиссёр:

«У «ЁЛОК» есть огромное количество поклонников, но есть и те, кто считает, что франшиза себя изжила. Огромный поклон Жене Кулику, который сумел нас вдохновить на создание других «ЁЛОК». Женя поставил перед собой невероятно амбициозную задачу перезапустить франшизу, собрал вокруг себя людей, которые захотели сделать это вместе с ним, добавив в новое кинополотно художественности и, если угодно, поэзии. Все мы – те, кто занимался этим проектом – насколько нам хватало таланта старались делать человеческое, простое и трогательное новогоднее кино».

Евгений Кулик, шоураннер, креативный продюсер, автор сценария и исполнитель одной из главных ролей:

«Почему мы взялись за «ЁЛКИ»? Особенно сейчас, когда есть такое количество онлайн-сервисов, куда можно прийти с мало-мальски готовым сценарием, получить на него деньги и начать снимать. К тому же традиционно структура у «ЁЛОК» сложная – это несколько историй, объединённых общей сюжетной линией, у каждой – свои завязка и развязка. Зачем браться за такую непростую задачу, как пытаться вдохнуть новую жизнь с многолетнюю франшизу? Отложив при этом несколько сценариев, которые уже на 90% готовы – бери и снимай. Моя аудитория в интернете тоже не понимает, зачем это мне? Я решил срубить бабок и сейчас сижу где-то на Олимпе на горе денег? (Смеется). На самом деле, это очень сложно – создать хороший новогодний фильм, без пошлости, без насилия, без наркотиков. И мы решили доказать себе, что можем это сделать. Чем более сложные задачи мы перед собой ставим, тем быстрее развиваемся. Мы можем позволить себе рискнуть репутацией.

Как человек из интернета я думал: как мне объединить аудиторию из сети с теми, кто любит ходить в кино. Как сделать так, чтобы наш фильм вызывал улыбки у тех и других. Как привлечь новую аудиторию – ту, которая «ЁЛКИ» не воспринимала. Мы попытались сохранить в «ЁЛКАХ 9» то, за что их любили – новогоднее настроение, добрый юмор, надежду на новогоднее чудо. И добавить в проект новый современный юмор. Удалось ли нам это? Поймем, когда прочтем отзывы зрителей. И если не удалось, еще раз попробуем, например, сняв «ЁЛКИ 11»!».

«ЁЛКИ 9»

Дата релиза в России: 1 декабря

Жанр: комедия

Производство: студия BAZELEVS и продюсерская компания KULIK PRODUCTION.

Режиссёры:

Александра Лупашко – 2050

Сергей Наумов – сериал «Два»

Авторы сценария:

Евгений Кулик – «Пара из будущего», «2050», сериал «Два»

Дмитрий Балуев – «Пара из будущего», сериал «Два»

Продюсеры: Евгений Кулик, Лала Рустамова, Александр Наумов, Александр Пиковский, Тимур Асадов, Ара Хачатрян, Мария Затуловская.

В ролях:

Евгений Кулик: «Я худею», «2050», «Нищеброды», сериалы «Два», «Толя-робот»

Фёдор Добронравов: «Мамы», франшиза «Тайны дворцовых переворотов», «Мой папа – вождь», «Чемпион мира», «О чём говорят мужчины», «День выборов», «День радио», «Иваново счастье», «Жили-были», «От печали до радости», сериалы «Ликвидация», «Сваты», «Братья по обмену», «Исаев», «У каждого своя война», «Предпоследняя инстанция»

Алексей Серебряков: «Левиафан», «Обитаемый остров», «Груз 200», «Глянец», «Афганский излом», «Последний побег», «Никто», «Скажи ей», «Ван Гоги», «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», сериалы «И снова здравствуйте», «Доктор Рихтер», «Метод»

Елена Валюшкина: франшиза «Последний богатырь», «Формула любви», «Я худею», «Как стать счастливым», сериалы «ИП Пирогова», «Граница: Таежный роман», «Мамочки», «Лондонград. Знай наших», «Тайный знак»

Ян Цапник: «Одиночка», «Призрак», «Артек. Большое путешествие», «Путь к себе», «Пальма», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Конёк-Горбунок», «сериалы Триггер», «Модный синдикат», «Последний министр»

Александр Баширов: «Асса», «Игла», «Хрусталев, машину!», «Подарок Сталину», «Сёстры», сериалы «Мастер и Маргарита», «Штрафбат»

Виктория Агалакова: «Вратарь Галактики», «Эпидемия. Вонгозеро», сериалы «Нулевой пациент», «Большая игра», «Эпидемия», «Великая», «Предатель»

Григорий Калинин: «Закрытые пространства», «Туман», «Миллиард», «Фея», сериалы «Мажор», «Триггер», «Мылодрама», «Последний министр», «Хороший человек», «Колл-центр»

Елена Захарова: «Вернуть Веру», «Спартак и Калашников», сериалы «Отель «Феникс», «Простые истины», «Мама-детектив», «Дальнобойщики», «Кадетство»

Ростислав Бершауэр: «Селфи», «Добро пожаловать в семью», сериалы «Ваша честь», «Вне игры», «Контейнер», «Мылодрама», «Толя-робот»

Михаил Орлов: «Пара из будущего», «Я худею», «Огонь», «Батя», сериалы «Мир! Дружба! Жвачка!», «Перевал Дятлова», «Контакт», «Два холма», «Бедные люди»

Софья Присс: «Серебряные коньки», «Маруся фореva!», сериалы «Спросите медсестру», «Рыцарь нашего времени», «Крылья империи», «Пять минут тишины. Возвращение»

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