На экокарте Татарстана появились данные о метеоусловиях во время замеров ПДК

Жители Татарстана смогут узнать на экокарте РТ не только данные о чистоте воздуха, но и о метеорологических условиях. Обновление появилось в разделе «Автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Информация о метеоусловиях поможет понять условия, при которых проводился каждый замер концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Теперь пользователь может посмотреть параметры атмосферного давления, направление и скорость ветра, относительную влажность и температуру воздуха для каждого измерения. Актуальная информация размещена по ссылке.

Доступ к данным автоматической станции контроля загрязнения среды был открыт с 1 апреля. Мера принята для повышения информированности населения о состоянии атмосферного воздуха.

Замеры в режиме реального времени проводят 17 автоматических станций, которые находятся в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Нижнекамском районе, Азнакаеве, Елабуге, Нижней Мактаме и Менделеевске. Во время замеров идет проверка ПДК по оксиду углерода, аммиаку, диоксидам серы и азота, сероводороду, фенолу, формальдегиду.

Кроме того, жители республики могут воспользоваться подсистемой «Несанкционированное размещение отходов». Информация, представленная здесь, регулярно обновляется.

Также в 2024 году проведена доработка подсистемы «Зеленые стандарты». Здесь все желающие могут узнать, где расположены пункты приема различных видов вторсырья.

Платформа Минэкологии РТ была признана лучшим проектом в области цифровизации экологии на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Открытость и доступность данных для населения, а также цифровизация отрасли экологии входят в одну из задач национального проекта «Экология».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.