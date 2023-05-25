Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На ЕГЭ по географии в 2023 году используют карты с новыми регионами России
В этом году на Едином государственном экзамене по географии будут использованы новые актуальные карты России, включающие ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
«При проведении основного периода единого государственного экзамена в 2023 году участникам ЕГЭ по географии будут выдаваться актуальные карты территории РФ», – сказано в сообщении ведомства.
Там также уточнили, что демонстрационные варианты бланков с заданиями ЕГЭ по всем учебным предметам размещались ФИПИ в августе 2022 года, когда новые территории еще не вошли в состав России. Напомним, церемонии подписания договоров о присоединении новых регионов прошла в Кремле 30 сентября прошлого года с участием Президента Владимира Путина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»