На двух улицах Вахитовского района до конца года будут временно ограничивать движение

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Вахитовском районе Казани с 20 марта по 30 декабря 2026 года будут временно ограничивать движение транспорта на улицах Спартаковской и Суконной. Ограничения связаны со строительством жилого комплекса на улице Островского, сообщили в пресс-центре мэрии столицы Татарстана.

На улице Спартаковской в районе дома №14 движение будут полностью перекрывать по выходным и праздничным дням с 10:00 до 20:00. Ограничения запланированы на:

20-22, 28-29 марта;

4-5, 11-12, 18-19, 25-26 апреля;

1-3, 9,-11, 16-17, 23-24, 30-31 мая;

6-7, 12-14, 20-21, 27-28 июня;

4-5, 11-12, 18-19, 25-26 июля;

1-2, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 августа;

5-6, 12-13, 19-20, 26-27 сентября;

3-4, 10-11, 17-18, 24-25, 31 октября;

1, 4, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 ноября;

5-6, 12-13, 19-20, 26-27 декабря.

Кроме того, движение ограничат на улице Суконной. На участке от улицы Спартаковской до Ново-Песочной перекрытия будут действовать:

24, 26 марта;

2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 апреля;

5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 мая;

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 июня;

2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 июля;

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 августа;

1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 сентября;

1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 октября;

3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 ноября;

1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 декабря.

На участке от улицы Ново-Песочной до улицы Островского ограничения введут: