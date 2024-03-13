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На двух улицах в Вахитовском районе Казани появятся проекционные переходы
На двух улицах в Вахитовском районе Казани модернизируют пешеходные переходы. Соответствующий тендер опубликован на сайте ZakazRF.
Работы проведут на улицах Тихомирнова и Профсоюзной. За 10 млн рублей подрядчик приобретет и установит на них 41 проектор неподвижных изображений для переходов. Провести модернизацию планируют до 22 октября.
Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ», источником финансирования — бюджет республики.
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