На двух улицах в Вахитовском районе Казани появятся проекционные переходы

На двух улицах в Вахитовском районе Казани модернизируют пешеходные переходы. Соответствующий тендер опубликован на сайте ZakazRF.

Работы проведут на улицах Тихомирнова и Профсоюзной. За 10 млн рублей подрядчик приобретет и установит на них 41 проектор неподвижных изображений для переходов. Провести модернизацию планируют до 22 октября.

Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ», источником финансирования — бюджет республики.