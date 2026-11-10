На двух улицах Казани могут ограничить движение 18 и 19 ноября

В Казани с 18 по 19 ноября могут временно ограничить движение транспорта на участках улиц Хади Такташа и Марселя Салимжанова. Это связано с проведением 21-го заседания Генеральной ассамблеи Института стандартизации и метрологии исламских государств (SMIIC).

Ограничения при необходимости введут с 22:00 18 ноября до 18:00 19 ноября на улице Хади Такташа – от Спартаковской до Марселя Салимжанова в обоих направлениях. Также под них попадет участок улицы Марселя Салимжанова от Хади Такташа до дома № 2г.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом возможных изменений организации движения.