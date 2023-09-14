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На двух участках в Бугульминском районе произошел разлив нефтепродуктов
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Вблизи поселка Карабаш в Бугульминском районе РТ произошел разлив нефтепродуктов, сообщают в Минэкологии Татарстана.
Как выяснилось, на площадке цеха добычи нефти и газа №1 произошел разлив технологический жидкости. Инспекторы Минэкологии обнаружили два загрязненных участка: площадь загрязнения на месте обрыва штока составила 120 квадратов , на втором участке площадь составила 200 квадратных метров.
Специалистами лаборатории были отобраны пробы почвы. Сейчас пробы находятся в работе.
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