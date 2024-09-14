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Новости Татарстана и Казани
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На двух участках ул.Суконной в Казани временно перекроют движение
В Казани поэтапно ограничат движение по улице Суконной. Меры примут из-за работ по устройству трасс водопровода и хозяйственно-бытовой канализации, объяснили в мэрии столицы РТ.
Первым закроют для проезда участок рядом со строящимся домом №110 по улице Островского. Ограничение здесь продлится с 16 по 23 сентября.
Затем с 24 сентября по 1 октября для движения будет недоступен участок рядом с этим же зданием в направлении движения в сторону улицы Спартаковской.
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