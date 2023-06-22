На двух участках трассы М7 возле Казани ограничили скорость движения до 50 км/ч

На участках с 786 по 794 км и с 814 по 824 км трассы М7 ограничена скорость движения до 50 км/ч и сужена проезжая часть. Отрезки дороги расположены в Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах Татарстана.

«Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период производства работ», – пояснили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки, а также заблаговременно выбирать маршруты с учетом введенных ограничений.