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Руc Тат
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Общество 22 июня 2023 10:08

На двух участках трассы М7 возле Казани ограничили скорость движения до 50 км/ч

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На участках с 786 по 794 км и с 814 по 824 км трассы М7 ограничена скорость движения до 50 км/ч и сужена проезжая часть. Отрезки дороги расположены в Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах Татарстана.

«Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период производства работ», – пояснили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки, а также заблаговременно выбирать маршруты с учетом введенных ограничений.

#Транспорт #ограничение движения
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