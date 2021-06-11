На двух участках трассы М7 в Татарстане ограничили скорость движения до 50 км/ч

В Татарстане на двух участках трассы М7 «Волга», расположенных в Высокогорском и Пестречинском районах, ограничили скорость движения до 50 км/ч. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«Скорость движения ограничена на участках с 812 по 817 км и с 827 по 840 км автодороги М7. Это необходимо для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период производства работ», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, ведомство просит водителей быть внимательными на других участках федеральных автодорог, где проводятся ремонтные работы и из-за чего возможны локальные ограничения.

Так, на трассе М7 дорожники проводят работы на участках с 1000 по 1011+100 км в Елабужском районе, с 1038 по 1040+310 км и с 1041+610 по 1047 км в Тукаевском районе и Набережных Челнах, с 1097 по 1102+770 км в Мензелинском районе, с 1154 по 1161 км в Актанышском районе, а также на подъезде к Ижевску и Перми от М7 с 4 по 15+200 км в Елабужском и Менделеевском районах.

На автодороге Казань — Оренбург ремонт ведется на пяти участках. Это, в частности, участки с 94 по 116 км в Алексеевском и Чистопольском районах; с 208 по 212 км, 231 по 240 км и с 249+160 по 255+620 км в Альметьевском районе, с 368+500 по 374+500 км в Бавлинском районе. Рабочие также приступили к ремонту мостов через реки Челна и Кандыз.

На автодороге Йошкар-Ола — Зеленодольск ремонтные работы проводятся на участке c 3 по 30 км на обходе Волжска.

Более того, до конца дорожно-строительного сезона будет ограничена скорость движения на трех участках реконструкции трассы М7 с 735 по 772 км и на участке реконструкции подъездной дороги к аэропорту Казани. Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки.