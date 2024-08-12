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На двух участках трассы М7 в Татарстане ограничат движение транспорта
В Татарстане 13 августа на двух участках трассы М7 временно ограничат движение транспорта из-за монтажа габаритных ворот над проезжей частью, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Это необходимо для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период производства работ», – говорится в сообщении.
В частности, движение приостановят возле села Екатериновка на 865 км и возле села Нижние Яки на 947 км автодороги М7. С 1.00 до 2.00 ограничения будут действовать в сторону Уфы, с 2.00 до 3.00 – в направлении Москвы.
При этом время окончания ограничения может быть изменено из-за продолжения строительно-монтажных работ и погодных условий.
Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения строительных работ движение продолжится в штатном режиме.
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