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На двух участках трассы М7 ограничат движение транспорта
На двух участках трассы М7 «Волга» 26 сентября ограничат движение транспорта из-за монтажа габаритных ворот над проезжей частью. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
Ограничения введут с 1.00 до 2.00 на 986-м километре возле села Костеево и на 884-м километре возле села Балыклы-Чукаево в сторону Уфы. С 3.00 до 4.00 движение опять приостановят на 884-м километре возле села Балыклы-Чукаево, но на этот раз — в направлении Москвы.
«Время окончания прекращения движения может быть изменено по причине продолжения строительно-монтажных работ и погодных условий», — говорится в сообщении.
Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения строительных работ движение переведут в штатный режим.
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