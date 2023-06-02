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На двух участках трассы Казань — Оренбург в Татарстане ограничили скорость до 50 км/ч
На двух участках трассы Казань — Оренбург в Лаишевском районе Татарстана ограничена скорость движения до 50 км/ч. Ограничение действует с 13 по 14 км и с 47 по 54 км, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период производства работ», — пояснили в ведомстве.
Кроме того, водителям нужно быть внимательными при проезде участка дороги с 341+400 по 344+300 км. Здесь возможны сужения проезжей части из-за капремонта.
Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки.
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