Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На двух участках М7 в РТ приостановят движение из-за монтажа габаритных ворот
На участках автодороги М7 «Волга» в Татарстане 6 и 7 августа ограничат движение транспорта из-за монтажа габаритных ворот над проезжей частью. Об этом сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Так, 6 августа ограничения будут действовать на участке 923-м трассы возле Большого Машляка. С 01.00 и до 02.00 приостановят движение в направлении Москвы, с 02.00 до 03.00 — в сторону Уфы.
На следующий день перекроют участок 938-й км у населенного пункта Нижняя Сунь: с 01.00 до 02.00 — в направлении Москвы, с 02.00 до 03.00 — в сторону Уфы.
«Время окончания временного прекращения движения может быть изменено по причине продолжения (окончания) строительно-монтажных работ и погодных условий», — пояснили в организации и призвали автомобилистов соблюдать требования временных дорожных знаков.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»