На двух участках М7 в РТ приостановят движение из-за монтажа габаритных ворот

На участках автодороги М7 «Волга» в Татарстане 6 и 7 августа ограничат движение транспорта из-за монтажа габаритных ворот над проезжей частью. Об этом сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Так, 6 августа ограничения будут действовать на участке 923-м трассы возле Большого Машляка. С 01.00 и до 02.00 приостановят движение в направлении Москвы, с 02.00 до 03.00 — в сторону Уфы.

На следующий день перекроют участок 938-й км у населенного пункта Нижняя Сунь: с 01.00 до 02.00 — в направлении Москвы, с 02.00 до 03.00 — в сторону Уфы.

«Время окончания временного прекращения движения может быть изменено по причине продолжения (окончания) строительно-монтажных работ и погодных условий», — пояснили в организации и призвали автомобилистов соблюдать требования временных дорожных знаков.