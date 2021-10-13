news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
13 октября 2021  14:05
Эльза Кузнецова

На двух станциях казанского метро художники отреставрируют мозаичные панно

news_top_970_100
На двух станциях казанского метро художники отреставрируют мозаичные панно

На двух станциях Казанского метро — «Площадь Габдуллы Тукая» и «Кремлевская» — будут отреставрированы мозаичные панно в связи с их осыпанием. Руководство МУП «Метроэлектротранс» приняло решение привлечь рабочую бригаду из пяти человек для обновления картин.

«Специалисты осматривают панно перед реставрацией, необходимо сделать заключение, по каким причинам опадает мозаика. На днях они закончили осмотр на Тукая и сейчас перешли на Кремлевскую. Осмотр на Кремлевской состоялся сегодня ночью», — рассказали ИА «Татар-информ» в МУП «Метроэлектротранс».

Мозаичные панно в казанском метрополитене расположены только на двух станциях. Они выполнены в технике византийской мозаики.

«Площадь Габдуллы Тукая» украшает 22 картины, «Кремлевскую» — 10 больших панно и 12 маленьких, не считая панно с драконом на сводах станции. Над их созданием в 2005 году трудился художник монументального искусства Озад Хабибуллин. Под его руководством и будет происходить реставрация картин.

По предположениям специалистов, возможными причинами осыпания панно стали температурные перепады и внешние факторы. Начало реставрационных планируется после полного завершения обследования. 

Фото: МУП «Метроэлектротранс».

#казанский метрополитен
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное