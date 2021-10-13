На двух станциях казанского метро художники отреставрируют мозаичные панно

На двух станциях Казанского метро — «Площадь Габдуллы Тукая» и «Кремлевская» — будут отреставрированы мозаичные панно в связи с их осыпанием. Руководство МУП «Метроэлектротранс» приняло решение привлечь рабочую бригаду из пяти человек для обновления картин.

«Специалисты осматривают панно перед реставрацией, необходимо сделать заключение, по каким причинам опадает мозаика. На днях они закончили осмотр на Тукая и сейчас перешли на Кремлевскую. Осмотр на Кремлевской состоялся сегодня ночью», — рассказали ИА «Татар-информ» в МУП «Метроэлектротранс».

Мозаичные панно в казанском метрополитене расположены только на двух станциях. Они выполнены в технике византийской мозаики.

«Площадь Габдуллы Тукая» украшает 22 картины, «Кремлевскую» — 10 больших панно и 12 маленьких, не считая панно с драконом на сводах станции. Над их созданием в 2005 году трудился художник монументального искусства Озад Хабибуллин. Под его руководством и будет происходить реставрация картин.

По предположениям специалистов, возможными причинами осыпания панно стали температурные перепады и внешние факторы. Начало реставрационных планируется после полного завершения обследования.