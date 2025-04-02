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Общество 2 апреля 2025 12:25

На двух путепроводах трассы Казань – Оренбург смонтировали балки пролета

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На двух путепроводах, которые строятся на трассе Р239 Казань – Оренбург в Татарстане, смонтированы балки пролетного строения. Искусственные сооружения в составе транспортных развязок на автодороге возводят в рамках строительства шестикилометрового обхода села Сокуры, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«При строительстве четырехпролетного путепровода на 24 км трассы мостостроители возвели пять опор, устроили ригели, насадки, подферменники и смонтировали 36 железобетонных балок пролетного строения. Аналогичные работы выполнены и на участке строительства второго путепровода на 27 км», – отметили в ведомстве.

Асфальтобетонное покрытие на путепроводах будет двухслойным. Нижний слой рабочие выполнят из устойчивой к вибрационным нагрузкам гранитно-литой композиции, а верхний – из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Для безопасности дорожного движения на искусственных сооружениях установят барьерное и перильное ограждения, смонтируют электроосвещение и нанесут разметку.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Путепровод протяженностью 117 метров на 24 км трассы строят на транспортной развязке, которая обеспечит выход с основного хода дороги на обход села Сокуры. Путепровод на 27 км автодороги в дальнейшем обеспечит удобное сообщение с селом Кирби в Лаишевском районе.

Напомним, что в Татарстане ведется реконструкция участка 20 – 43 км трассы Казань – Оренбург со строительством транспортного обхода села Сокуры. Здесь построят два моста, шесть путепроводов, четыре разноуровневые развязки, два разворотных съезда, переезд для сельхозтехники и шесть надземных пешеходных переходов. Сейчас работы ведутся на всех искусственных сооружениях.

#трасса казань - оренбург #сокуры #путепровод
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