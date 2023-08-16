На двух путепроводах первого этапа обхода Челнов началось устройство сопряжения с дорогой

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

На двух путепроводах первого этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов началось устройство сопряжения с дорогой. Искусственные сооружения расположены на 13-м и 14-м км дороги. Их техническая готовность достигает 75%, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

К строительству путепровода на 13-м км приступили в конце декабря прошлого года. Рабочие возвели две опоры и выполнили пролетное строение из монолитного бетона. Для строительства конструктивных элементов они использовали 1,4 тыс. куб. метров бетона. В сентябре здесь начнется устройство покрытия.

При строительстве однопролетного путепровода на 14-м км, на пересечении с ул. Корабельная в Нижнекамске, специалисты возвели две опоры, смонтировали 13 железобетонных балок пролета. Позже на монолитную плиту уложат гидроизоляцию для защиты от коррозии, а затем сделают покрытие из асфальтобетона. На путепроводе установят барьерное и перильное ограждения, электроосвещение.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Строятся также путепроводы над региональной автодорогой Нижнекамск – Чистополь и на пересечении железнодорожных путей и ул. Чистопольская в Нижнекамске. К возведению путепровода в составе транспортной развязки на участке ответвления обхода от основного направления трассы М7 «Волга» и тракторного переезда на 4-м км приступят в конце этого года. Всего на первом этапе обхода будет шесть путепроводов.