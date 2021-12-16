На двух площадках Челнов пройдут ярмарки «Новогодний гусь»

На двух площадках Набережных Челнов в преддверии Нового года состоятся традиционные ярмарки «Новогодний гусь». В этом году они пройдут 18 и 19, 25 и 26 декабря перед стадионом «Строитель» и на территории Ипподрома. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела потребительского рынка Автограда Раиса Султанова.

На ярмарочных площадках по доступным ценам фермеры представят мясо гуся, утки, индейки, индоутки и курицы, а также субпродукты. По словам спикера, стоимость гусей в этом году увеличилась. Средняя стоимость одного килограмма гусятины составит 400–450 рублей, цены на остальную продукцию не повысились.

«На предновогодних ярмарках будет продаваться и другая продукция, которую можно будет приобрести к новогоднему столу», — отметила Раиса Султанова.

Свою продукции предложат производители сельхозпродукции, КФХ, кооператоры и частные лица, ведущие подсобные хозяйства из Агрызского, Актанышского, Аксубаевского, Бавлинского, Заинского, Менделеевского, Мензелинского, Новошешминского, Тукаевского и других районов Татарстана.

На ярмарках будет работать ветеринарная инспекция. Вся продукция пройдет ветеринарный контроль, инспекторы проверят ее соответствие сопроводительным документам, проконтролируют условия транспортировки и реализации.