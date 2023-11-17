На двух объектах культурного наследия в Казани установят архитектурную подсветку

В Казани установят архитектурную подсветку на двух объектах культурного наследия — «Дом Апанаевых» и «Жилой дом Валтреста „Татваленок“». Документы получили положительное заключение экспертов, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Объект культурного наследия регионального значения Дом Апанаевых относится к концу XVII века и расположен по ул.Сафьян. В двухэтажном каменном здании с антресольным этажом расположено Минмолодежи Татарстана. Исследования показали, что установка подсветки не повредит конструкциям и не повлияет на другие характеристики особняка.

Жилой дом Валтреста «Татваленок» был возведен в 30-х годах прошлого века. Объект расположен на пересечении ул.Татарстан и Шигабутдина Марджании и возведен на месте церкви Четырех евангелистов — первого христианского храма в мусульманском Забулачье, говорится в документации.

Квартиры в жилом доме предназначались стахановцам и специалистам самой крупной в стране валяльно-фетровой фабрики. Работа над проектом здания проводилась в два этапа — сначала над ним работал архитектор Семен Копец, а позднее — спустя два года — была утверждена версия, доработанная Виктором Дубровиным. По мнению краеведов, 5-6-этажная постройка стала серьезным шагом в казанской архитектуре.

Эксперты подчеркивают, что это уникальный проект для Казани, один из двух воплощенных в жизнь элементов парадного архитектурного ансамбля с доминантой в виде Дворца культуры. Второй — «серый дом на Эсперанто» (ныне ул.Назарбаева).

Ожидается, что подсветка придаст зданиям уникальность и узнаваемость, подчеркнет их статус и создаст световые акценты, выделив их архитектурно-художественные особенности и эстетическую выразительность.