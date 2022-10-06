На двух мостах обхода Нижнекамска и Набережных Челнов завершен монтаж балок пролета

На двух мостах через ручьи на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 «Волга» строители завершили монтировать балки пролетов, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Речь идет о мостах протяженностью 79 и 106,8 метра на ПК 508 и 511, которые возводят на втором этапе обхода городов. Их общая готовность составляет уже около 62%», — отметили в организации.

Работы начались в феврале. За прошедшее время в двух местах, где строятся мосты, возвели опоры, устроили ригели, насадки и подферменники, смонтировали 66 железобетонных балок пролетных строений и приступили к армированию монолитных плит пролетов.

На пролетном строении уложат гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие, нижний слой которого выполнят из литого, а верхний — из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Всего на участке с 26-го по 55-й километр построят восемь мостов и два путепровода. Работы на всех искусственных сооружениях ведутся круглосуточно.

Всего на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 километр построят четырехполосную автодорогу, десять мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений на разных уровнях.

Обход станет частью скоростного маршрута Казань — Екатеринбург, который будет продолжением трассы М12. Его строительство ведется по поручению Президента России Владимира Путина.

Фотография пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора».