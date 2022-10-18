На двух бизнесменов из РТ возбудили уголовные дела за невыплату зарплаты на 12 млн рублей

Во время мониторинга соцсетей следователи заметили сообщения от нескольких жительниц Казани, которые пожаловалась на то, что их работодатель несколько месяцев не выплачивает им зарплату.

Как установило следствие, в 2021-2022 годы 35-летний и 57-летняя руководители ООО «Щисто» и ООО «Референтум» заключали с различными фирмами договоры на клининговое обслуживание зданий и территорий. Уборку выполняли нанятые работники – уборщицы и дворники.

После выполнения работ заказчики переводили руководителям деньги, однако до нанятых работников зарплата так и не доходила. В итоге двое директоров задолжали 589 сотрудникам более 12 миллионов рублей.

Кроме того, следователи выяснили, что они также похитили 4,7 миллиона рублей из бюджета, которые они получили по госконтракту на обслуживание Казанского национального исследовательского техуниверситета.

Были возбуждены уголовные дела по статьям за невыплату зарплаты и пособничество в этом, а также за мошенничество. Руководителей фирм объявили в розыск и в скором времени задержали их. Женщина свою вину не признала, а мужчина отказался от дачи показаний. Сейчас они находятся под домашним арестом. Расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.