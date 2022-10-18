news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
18 октября 2022  14:24
Павел Климчак

На двух бизнесменов из РТ возбудили уголовные дела за невыплату зарплаты на 12 млн рублей

news_top_970_100

Во время мониторинга соцсетей следователи заметили сообщения от нескольких жительниц Казани, которые пожаловалась на то, что их работодатель несколько месяцев не выплачивает им зарплату.

Как установило следствие, в 2021-2022 годы 35-летний и 57-летняя руководители ООО «Щисто» и ООО «Референтум» заключали с различными фирмами договоры на клининговое обслуживание зданий и территорий. Уборку выполняли нанятые работники – уборщицы и дворники.

После выполнения работ заказчики переводили руководителям деньги, однако до нанятых работников зарплата так и не доходила. В итоге двое директоров задолжали 589 сотрудникам более 12 миллионов рублей.

Кроме того, следователи выяснили, что они также похитили 4,7 миллиона рублей из бюджета, которые они получили по госконтракту на обслуживание Казанского национального исследовательского техуниверситета.

Были возбуждены уголовные дела по статьям за невыплату зарплаты и пособничество в этом, а также за мошенничество. Руководителей фирм объявили в розыск и в скором времени задержали их. Женщина свою вину не признала, а мужчина отказался от дачи показаний. Сейчас они находятся под домашним арестом. Расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#невыплата зарплаты #Мошенничество
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100