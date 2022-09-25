На две недели будет ограничено движение в Казани по улицам Ахтямова и Тукая

В Казани с завтрашнего дня частично перекроют движение транспорта по улицам Ахтямова и Тукая. Временные неудобства связаны с обустройством трассы электрокабеля к жилому дому по улице Тукая, рассказали в Комитете внешнего благоустройства городского исполкома.

Так, до 10 октября ограничительный режим для транспорта и пешеходов будет действовать на участке дороги около здания № 86 по улице Тукая. Также будет закрыт местный проезд и тротуар около дома № 18а по Ахтямова и тротуар на пересечении двух улиц возле дома № 18а по Ахтямова.