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Ру Тат
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Транспорт
25 сентября 2022  12:32

На две недели будет ограничено движение в Казани по улицам Ахтямова и Тукая

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В Казани с завтрашнего дня частично перекроют движение транспорта по улицам Ахтямова и Тукая. Временные неудобства связаны с обустройством трассы электрокабеля к жилому дому по улице Тукая, рассказали в Комитете внешнего благоустройства городского исполкома.

Так, до 10 октября ограничительный режим для транспорта и пешеходов будет действовать на участке дороги около здания № 86 по улице Тукая. Также будет закрыт местный проезд и тротуар около дома № 18а по Ахтямова и тротуар на пересечении двух улиц возле дома № 18а по Ахтямова.

#ограничение движения
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