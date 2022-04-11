На две фирмы в РТ, недоплатившие в бюджет более 12 млн рублей, возбудили дело

Две компании, которые недоплатили в бюджет страны более 12 млн рублей, выявили татарстанские таможенники. В отношении компаний возбуждены уголовные дела, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Татарстанской таможни.

Одно из дел возбуждено в отношении пока неустановленного лица. Представитель одной из казанских фирм недоплатил таможенных платежей на сумму свыше 8,6 млн рублей.

«Доказать причастность конкретного человека к совершению преступления сможем, собрав убедительную доказательную базу. Возбуждение уголовных дел не сказалось на производственной деятельности организаций, они работают в прежнем режиме. Хочу особо отметить, что УК РФ допускает возможность освобождения от уголовной ответственности по преступлениям данной категории в случае, если преступление совершено впервые и лицо возместило нанесенный государству ущерб», - сообщил заместитель начальника Татарстанской таможни Валерий Хренов.

Фигурантом второго дела стал руководитель компании. Было установлено, что фирма уклонилась от таможенных пошлин, налогов при расчете от заявленной таможенной стоимости товаров на более чем 3,7 млн рублей.

