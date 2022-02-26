Операционные сестры РКБ и ДРКБ: «Мы должны быть на два шага впереди хирурга»

В феврале операционные сестры отмечают свой профессиональный праздник. Как справляются со страхом, с потерей пациентов и о чем мечтают, а также для чего перед и после операции пересчитывают инструменты и салфетки, ИА «Татар-информ» рассказали операционные сестры РКБ и ДРКБ.

Фарида Кашапова с 2019 года работает операционной сестрой в Республиканской клинической больнице Фото: © Эвелина Киселева / ИА «Татар-информ»

«Самое главное – пересчитать, значит, в ране ничего не осталось»

Фарида Кашапова с 2019 года работает операционной сестрой в Республиканской клинической больнице. Девушка окончила медицинский колледж, выучилась на фельдшера, хотела работать у себя в поселке, но передумала.

«Решила искать другую работу. В итоге я пришла в РКБ. Мне сказали, что РКБ – это же Республиканская клиническая больница. Я захотела именно сюда. Были и другие варианты, но почему-то тянуло сюда», – рассказала Фарида.

Когда Фарида пришла устраиваться на работу, было две вакансии – в оперблоке операционной сестрой и в перинатальном центре. Девушка подумала, посоветовалась с родителями, вспомнила, как во время учебы проходили практику в операционной – ее тогда уже завораживал этот процесс.

«Некоторые девочки падали в обморок. А мне нравилось. Вспоминая эти ситуации, я решила стать операционной сестрой. Проучилась два месяца, получила сертификат, диплом и пришла работать. Сначала было страшно, подумала – я, наверное, не смогу. Как все это получится? Потом начала учиться – наставники у меня были хорошие. Благодаря им я научилась всему, начала потихоньку работать», – отметила медработник.

А потом начались тяжелые профессиональные будни. Сложные дежурства, замены коллег, случались дни совсем без отдыха. Работа операционной сестры, признается Фарида, очень сложная, она требует большого профессионализма и трепетного отношения. Все не так просто, как в фильмах: «Сестра – зажим, сестра – скальпель».

«Операционная сестра должна знать все свои хирургические инструменты. У нас есть план операции в рабочее время, в ночные дежурства поступают экстренные пациенты, там заранее не подготовишься. Днем мы знаем, какие операции предстоят по плану. По этому плану мы смотрим, возможно, на этой операции может произойти что-то, можем задеть что-то, может открыться кровотечение, мы все материалы подготавливаем, чтобы под рукой все было. Операция начинается, хирург сейчас вот это делает, мы должны знать, что подавать. Мы должны быть впереди хирурга на два шага, чтобы он не смотрел на стол», – рассказала Фарида.

Самое тяжелое в профессии – это не представлять, к чему готовиться, что может произойти. Вроде бы поначалу должна была быть маленькая операция, а заканчивается печально. Случаются экстренные операции – как правило, такие пациенты очень тяжелые. Бывает, операция проходит быстро, а иногда по 5-6 часов. Самая долгая операция на памяти Фариды длилась восемь часов.

В перерывах между операциями оперсестры делают салфетки – одни из самых быстро уходящих расходников. А еще готовятся к новым хирургическим вмешательствам, ведь в день их случается по 4-5 плюс экстренные пациенты. Девушки, которые выбрали эту стезю труда, приходят одними из первых на работу и позже всех уходят. А пациенты, к сожалению, по-прежнему думают, что в операционной работает один только хирург.

Очень важная задача операционной сестры – подсчет инструментов и салфеток Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Еще одна очень важная задача операционной сестры – подсчет инструментов и салфеток. Именно для этого до и после операции проводится так называемый тайм-аут. Во время этого перерыва оперсестра считает инструменты и расходники.

«Хирурги во время операции все быстро делают, они не смотрят на стол, им главное, чтобы операция проводилась четко. И мы им подаем все. Они даже не считают, сколько салфеток взяли, – все это идет в рану. Перед зашиванием сестра обязательно говорит: “Подсчет инструментов и салфеток проведен – ничего в ране не осталось”. Это обязательно. Много бывало случаев, я слышала, когда что-то оставляли. Это большой страх каждой операционной сестры», – рассказала Фарида.

«Бывало, теряли пациентов на операционном столе»

Когда пациент умирает на столе, признается Фарида, справиться довольно сложно.

«Бывало несколько раз. Было тяжело, жалко пациентов. Вроде маленькая операция, не очень сложная, а жизнь пациента заканчивается на операционном столе. Первые дни было тяжело, думала, наверное, во сне буду видеть ушедших. В такой ситуации тяжело эмоционально, морально, физически, но что поделать – жизнь такая штука, может оборваться в любой момент. Мне кажется, в первую очередь тяжело хирургам, это их пациент, они стараются сохранить его жизнь, а мы помогаем им в этом, мы – правая рука хирурга. Тяжело», – отметила медсестра.

Без оперсестры не обходится ни одна операция, она, пожалуй, главный помощник хирурга Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Работа в постоянном напряжении, а мечты – о семейном счастье

«Мне нравится процесс работы. Ты в напряжении – операция началась, подаешь инструменты. Приятно, когда хирурги тебя хвалят. Все надо быстро менять, вязать, шить. Идет зашивание, все хорошо, операция заканчивается. Бывает, кровотечение все не заканчивается, бригада вся в напряжении, одних зовут, других – тяжело. Бывает, что по сто инструментов на столе», – рассказывает медик.

Но к постоянному стрессу тоже привыкаешь, признается Фарида.

Часто приходилось работать на удалении аппендикса, на урологических операциях. Легкий страх возникает перед нейрохирургическими, сосудистыми и торакальными операциями – перед самым их началом, поскольку работа очень тонкая. Но когда наступает время самой операции, о страхе операционная сестра забывает.

Мечтает девушка о семейном счастье и, конечно же, совершенствоваться в выбранной профессии.

«О чем мечтает каждая женщина? Выйти замуж, родить детей, быть счастливой, быть успешной в своей работе, радовать пациентов. Мы заботимся о каждом, мы отвечаем за жизни пациентов», – добавила девушка.

В РКБ сегодня работают 122 операционных медсестры, хирургов порядка 300 человек. Без оперсестры не обходится ни одна операция, она, пожалуй, главный помощник хирурга.

Наиля Зиннатуллина окончила медицинское училище Буинска в 1993 году, ее направили на работу в ДРКБ Фото из личного архива Наили Зиннатуллиной

«Я застала времена, когда перчатки кипятили, сушили и снова использовали»

Операционные сестры Детской республиканской клинической больницы работают от трех до сорока лет. Все они приехали из разных регионов России. В ДРКБ ИА «Татар-информ» рассказали истории двух операционных сестер.

Наиля Зиннатуллина окончила медицинское училище Буинска в 1993 году, ее направили на работу в ДРКБ. Так здесь и трудится по сегодняшний день.

«Я застала те времена, когда мы кипятили, сушили, а потом тальковали перчатки. Потом перчатки и халаты относили в автоклав в биксах для стерилизации», – вспоминает Наиля Зиннатуллина.

За плечами женщины большой опыт – в операционной она работала в команде со всеми заведующими оперативными блоками клиники.

«Сейчас работать одно удовольствие – все одноразовое, и операции в эпоху современных технологий проходят гораздо быстрее, чем раньше», – рассказала оперсестра.

Надирабигим Сиразиева 7 лет проработала в отделении патологии новорожденных, но потом ушла в операционный блок Фото из личного архива Надирабигим Сиразиевой

«Мечтала поработать на операции с Бокерией»

Надирабигим Сиразиева родилась и росла в узбекском Гулистане, поступила в медучилище в Йошкар-Оле, отучилась три с половиной года на факультете акушерства, а потом приехала в Казань и устроилась в ДРКБ. Так вышло, что стать медиком ей завещал отец.

«До сих пор помню его слова, перед смертью он мне сказал: “Пока не станешь врачом – не вздумай о чем-то другом думать”. Я исполнила его волю и не пожалела об этом ни на секунду – я нашла себя в медицине», – рассказала Надирабигим Сиразиева.

Семь лет Надирабигим проработала в отделении патологии новорожденных, но потом ушла в операционный блок.

«Всегда мечтала работать с хирургами», – признается женщина.

И вот уже 21 год Надирабигим Сиразиева помогает хирургам на операциях.

«У меня была большая мечта – поработать с таким гигантом медицины, как Лео Бокерия. Мечта моя воплотилась в жизнь – мне удалось с ним поработать десять лет назад, когда Бокерия приезжал в ДРКБ с мастер-классом», – рассказала операционная сестра.