На два месяца перекроют проезд на участках ул. Воровского в Казани

В течение двух месяцев в Казани будут перекрывать проезд по двум участкам улицы Воровского. Ограничение будет действовать поэтапно, уточнили в мэрии столицы РТ.

Меры приняты на время работ по закольцовке газопровода. С 13 марта по 14 апреля ограничение затронет участок проспекта Амирхана рядом с домом №40, а с 15 апреля по 13 мая — в районе здания №55 по ул. Адоратского.