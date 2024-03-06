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Общество 6 марта 2024 17:43

На два месяца перекроют проезд на участках ул. Воровского в Казани

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В течение двух месяцев в Казани будут перекрывать проезд по двум участкам улицы Воровского. Ограничение будет действовать поэтапно, уточнили в мэрии столицы РТ.

Меры приняты на время работ по закольцовке газопровода. С 13 марта по 14 апреля ограничение затронет участок проспекта Амирхана рядом с домом №40, а с 15 апреля по 13 мая — в районе здания №55 по ул. Адоратского.

#ограничение движения
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