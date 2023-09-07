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Новости Татарстана и Казани
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На два года осудили жителя Казани за публичные призывы к терроризму
Житель Казани получил два года колонии за публичные призывы к терроризму. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по РТ.
Как выяснилось, мужчина распространял в интернете материалы террористического содержания.
В апреле в отношении казанца было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».
В результате Центральный окружной военный суд Самары приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок два года.
Приговор суда вступил в законную силу.
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