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Транспорт
3 ноября 2021  15:04

На два дня в Казани изменится маршрут движения трамваев № 5 и 5а

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В Казани с 3 по 4 ноября у трамваев № 5 и 5а изменится маршрут движения. Об этом в своем телеграм-канале сообщило МУП «Метроэлектротранс».

«Из-за проведения аварийных работ МУП „Водоканал“ 3 ноября с 22:30 до 05:30 4 ноября будет закрыто движение трамваев 5 и 5а на участке напротив дома 97 по улице Габдуллы Тукая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение будет организовано по маршруту «Ж/д вокзал» — «Улица Глазунова» в сторону Солнечного города.

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