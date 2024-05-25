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Происшествия 25 мая 2024 21:31

На Дубравной в Казани автомобиль сбил мужчину и скрылся

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На Дубравной в Казани автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и скрылся с места ДТП.

«Мужчине на вид 40-45 лет, его с травмами увезли в больницу», – рассказали «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани.

Очевидцы рассказали, что на тротуаре валяется искореженный велосипед. По всей видимости, мужчина шел через дорогу, спешившись, в этот момент его сбило авто.

Фото: очевидцы

В настоящее время автоинспекторы разыскивают водителя, который сбил пешехода и покинул место ДТП.

#сбили пешехода
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