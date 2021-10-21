На достройку четырех футбольных манежей в Татарстане направят 63 млн рублей

На завершение строительства четырех крытых футбольных манежей в районах Татарстана из бюджета республики будет выделено 63,2 млн рублей. Это следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок.

Деньги позволят достроить манежи в Альметьевске — на это будет выделено почти 13 млн рублей, Бугульме — 14,7 млн рублей, Заинске — 21,4 млн рублей и Чистополе — 14,2 млн рублей. Работы должны быть завершены до 30 января 2022 года.

Манежи с каркасно-тентовым покрытием располагают футбольным полем размерами 20 на 40 метров и административным зданием. В последнем предусмотрено размещение вестибюля с раздевалками, санузла, душевых, кабинета первой медицинской помощи, кабинета тренера и инвентарной комнаты.

Возведение объектов организовано в рамках программы строительства универсальных спортивных площадок и малозатратных спортивных сооружений в населенных пунктах республики.