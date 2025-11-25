На дорожные работы в Татарстане в 2025 году направили 82,2 млрд рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На ремонт и строительство региональных и местных автодорог в Татарстане в этом году направили 82,2 млрд рублей, в том числе 7,9 млрд рублей выделено из федерального бюджета. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Этот год для Татарстана стал очень значимым. У нас впервые в таком объеме реализована программа дорожной сети, появляются новые подпрограммы», – рассказал он.

Ханифов отметил, что более 1,6 млрд рублей на работы было направлено из дорожного фонда муниципалитетов.

Кроме того, в этом году дополнительно выделен 1 млрд рублей на перевод региональных автодорог к населенным пунктам из грунта в ЩПС (щебеночно-песчаная смесь). Работы проведены на 15 объектах общей протяженностью более 37 км в 14 муниципалитетах. «Надеюсь, эта программа будет развиваться дальше», – подчеркнул министр.

Глава Миндортранса добавил, что по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова большое внимание было уделено работам на дорожно-уличной сети в муниципальных образованиях. По его словам, общие затраты составили 36,5 млрд рублей. Работы проведены на 757 объектах.

«Такая программа коснется без исключения всех населенных пунктов республики. Программа стала беспрецедентной. И положительные отклики населения, наверное, превысили те положительные отклики, когда мы сдавали крупные федеральные или региональные дороги, потому что эта тема близка каждому жителю», – заявил министр.

В Татарстане также обустроено 19 подъездов к фермерским хозяйствам общей протяженностью 7,1 км. Работы проведены на 280,4 млн рублей.

Приведено в нормативное состояние восемь подъездных дорог к садовым обществам протяженностью 17,7 км. Общий объем финансирования – 300 млн рублей.

Обустроено шесть подъездов от автодорог общего пользования до организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи. На это было направлено 250 млн рублей.