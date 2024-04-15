Фото: © Ильнар Тухбатов/ «Татар-информ»

На дорожную разметку в Казани потратят 470 млн рублей, рассказал на деловом понедельнике мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Весной наносится и дорожная разметка. В этом году на эти цели выделено 470 миллионов рублей из бюджета республики. Когда-то мы о таких цифрах и не мечтали. Это 400 тысяч квадратных метров площади, 90% дорожной разметки будет наноситься термопластиком», – отметил градоначальник.

Работы уже стартовали на проспектах Ямашева и Универсиады, на улицах Ершова и Большая Красная. Метшин также напомнил, что с 15 апреля город перешел на летний режим содержания дорог.

«Речь идет не только об очистке дорог, это и прочистка ливневок, плановый ямочный ремонт <…> замена элементов барьерных ограждений, дорожных знаков, опор освещения. Всё, что за зиму пришло [в негодность], и то, что нужно поправить, мы начинаем сейчас активно ремонтировать, отмывать, вычищать», – подчеркнул Ильсур Метшин.