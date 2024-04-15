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На дорожную разметку в Казани потратят 470 млн рублей
На дорожную разметку в Казани потратят 470 млн рублей, рассказал на деловом понедельнике мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
«Весной наносится и дорожная разметка. В этом году на эти цели выделено 470 миллионов рублей из бюджета республики. Когда-то мы о таких цифрах и не мечтали. Это 400 тысяч квадратных метров площади, 90% дорожной разметки будет наноситься термопластиком», – отметил градоначальник.
Работы уже стартовали на проспектах Ямашева и Универсиады, на улицах Ершова и Большая Красная. Метшин также напомнил, что с 15 апреля город перешел на летний режим содержания дорог.
«Речь идет не только об очистке дорог, это и прочистка ливневок, плановый ямочный ремонт <…> замена элементов барьерных ограждений, дорожных знаков, опор освещения. Всё, что за зиму пришло [в негодность], и то, что нужно поправить, мы начинаем сейчас активно ремонтировать, отмывать, вычищать», – подчеркнул Ильсур Метшин.
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