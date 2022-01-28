На дорожное строительство в Менделеевском районе будет направлено 800 млн рублей

На строительство и ремонт автомобильных дорог в Менделеевском районе будет выделено порядка 800 млн рублей. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщил руководитель муниципального образования Радмир Беляев.

«Безусловно, это хорошие средства, которые мы планируем реализовать для строительства дорог не только в городе, но и в сельской местности», — отметил спикер.

В рамках программы будет выполнен ремонт существующего асфальтобетонного покрытия населенных пунктов на 15 млн рублей. Данная программа станет дополнением к программе «Наш двор». Также будут приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения (ЩПС) на сумму 19,9 млн рублей.

Помимо этого, ремонт затронет Тураевское, Тихоновское, Бизякинское, Брюшлинское сельские поселения, село Татарский Ахтиял.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется выполнить работы на сумму 680 млн рублей. В этом году запланировано завершение капитального ремонта автомобильной дороги по ул. Октябрьская в Менделеевске за 110 млн рублей, строительство в поселке «Моя Семья» — 95 млн рублей, асфальтирование перекрестка Октябрьская — Фомина за 30 млн рублей и восстановление изношенного покрытия Псеево — Крынды за 270 млн рублей.

Старт реализации национальных проектов в стране дал Президент России Владимир Путин в 2018 году. 21 июля 2020 года указом Президента РФ срок достижения национальных целей скорректирован до 2030 года. Главными целями стали здоровье и благополучие россиян, развитие комфортной среды, расширение возможностей для самореализации и развития талантов, а также повышение эффективности труда и успешности предпринимательства.