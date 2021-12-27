На дороги Казани вышли автобусы с камерами, фиксирующими нарушения ПДД

Сегодня, 27 декабря, на городские маршруты в Казани вышли автобусы, на которых установлены камеры фотовидеофиксации – они фиксируют нарушения ПДД на автобусной полосе, а также парковку на этой полосе и на остановках общественного транспорта.

Система камер «Паркон-А» установили в автобусах сотрудники ГБУ «БДД» на безвозмездной основе. Оснащение общественного транспорта камерами видеофиксации началось в этом месяце и продолжится в следующем году.

Камеры на автобусе будут работать в автоматическом режиме – внутри у нее установлена сим-карта, которая передает информацию в центр фотовидефиксации Госавтоинспекции. Там эта информация обрабатывается, после чего распечатывается постановление и направляется нарушителю.

Таким образом, теперь автобусы смогут определять нарушителей, которые бросают свои автомобили на остановках, которые едут по автобусной полосе, а также таксистов, которые стоят на остановках без включенного таксометра.

Ассоциация перевозчиков призывает водителей быть внимательными на дороге и не нарушать ПДД. Автобусы с камерами вышли сегодня на самые популярные городские маршруты. Подобный автобус можно встретить в любой части города, как сообщает ИА «Татар-информ» председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.