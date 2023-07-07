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На дороге М7 «Волга» – Иннополис закроют движение из-за строительства развязки
В Татарстане с 10 июля закроют движение на автодороге М7 «Волга» — Иннополис из-за строительства транспортной развязки. Дорогу перекроют в районе съезда с М7 на 771+510 км, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Участникам движения рекомендуется воспользоваться маршрутом: съезд с М7 на 768+860 км на автодорогу регионального значения М7 „Волга“ — Введенская Слобода», — говорится в сообщении.
Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков.
Транспортную развязку по типу «клеверный лист» строят на 771-м км трассы М7 рамках реконструкции 10-километрового участка (761+500 — 771+246 км) возле Иннополиса.
Ожидается, что искусственное сооружение поможет распределить транспортные потоки и обеспечит беспрепятственный въезд в Иннополис, Казань и Ульяновск. Объект планируют ввести в эксплуатацию в ноябре 2024 года.
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