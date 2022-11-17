На дорогах восьми районов Татарстана установят 15 километров снегозадерживающих щитов

На дорогах восьми районов Татарстана зимой появятся снегозадерживающие щиты общей протяженностью около 15 километров. Меры принимаются для беспрепятственного проезда транспорта, сообщил журналистам в Алексеевском районе заместитель гендиректора по эксплуатации дорог «Алексеевскдорстроя» Энес Гатин.

«Начали установку снегозащитных щитов на участках дорог, которые могут быть занесены снегом, где нет лесополос, на поворотах. Мы занимаемся содержанием дорог в восьми районах – Алькеевском, Алексеевском, Спасском, Нурлатском, Новошешминском, Елабужском, Менделеевском и Кукморском», – рассказал спикер.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

По словам Гатина, для обслуживания региональных и федеральных дорог зимой заготовлено около 40 тыс. тонн пескосоляной смеси и 2,5 тыс. тонн чистой соли. Кроме того, подготовлено 160 единиц техники, в том числе 46 комбинированных дорожных машин, 18 автогрейдеров, 11 погрузочных машин и др.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«В этом году закупили новую технику для содержания дорог на 200 млн рублей. Приобрели около 12 “КАМАЗов”, купили пять китайских автогрейдеров, смоленские тракторы и дополнительно шесть единиц оборудования для комбинированных дорожных машин», – отметил специалист.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что дорожники работают в две смены, а также организовано круглосуточное дежурство диспетчеров. «За каждым участком закреплены бригады дорожных рабочих, помимо механизаторов, и техника. Дежурим с 20 октября, а с 1 ноября перешли на зимнее содержание дорог, поскольку начались морозы. Заготовку материалов начали еще в августе, по графику отремонтировали технику», – заметил Гатин.

Он также добавил, что дорожники уже установили знаки «Скользкая дорога» на опасных участках – поворотах и перекрестках.